Аналитики сообщили о трехкратном росте спроса россиян на недвижимость Турции и ОАЭ

Отмечается, что в предыдущие годы россияне предпочитали инвестировать в недвижимость Испании, Германии, Греции и Кипра. Свое внимание на рынки Турции, Грузии и ОАЭ жители России сфокусировали из-за санкций.

Согласно исследованию, в ОАЭ россияне чаще всего выбирают квартиры в готовых новостройках Дубая стоимостью около 205 тысяч долларов. В свою очередь в Турции большим спросом пользуются новостройки Стамбула. В Грузии же спрос вырос на покупку квартир в Тбилиси.

