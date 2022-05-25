Аналитики сообщили о трехкратном росте спроса россиян на недвижимость Турции и ОАЭ

Спрос россиян на недвижимость в Турции и ОАЭ в январе-апреле этого года увеличился примерно в три раза, в Грузии - на 40% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование компании Tranio.

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Отмечается, что в предыдущие годы россияне предпочитали инвестировать в недвижимость Испании, Германии, Греции и Кипра. Свое внимание на рынки Турции, Грузии и ОАЭ жители России сфокусировали из-за санкций.

Согласно исследованию, в ОАЭ россияне чаще всего выбирают квартиры в готовых новостройках Дубая стоимостью около 205 тысяч долларов. В свою очередь в Турции большим спросом пользуются новостройки Стамбула. В Грузии же спрос вырос на покупку квартир в Тбилиси.

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ФОТО: РИА Новости/Александр Вильф
ТЕГИ:НедвижимостьОАЭТурцияРоссия
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