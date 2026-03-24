Коррекция цен и новые схемы: Что оживит спрос на жилье у моря
Цены сравнимые с московскими и ужесточение условий ипотеки привели к дефициту покупателей недвижимости в курортных зонах, заявил НСН ипотечный брокер Дмитрий Ракута.
На рост спроса на недвижимость в Краснодарском крае и Крыму может повлиять коррекция цен, привлекательные программы по рассрочке, а также начинающийся в мае старт сезона активных продаж, заявил НСН ипотечный брокер, эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута.
Спрос на недвижимость в курортных городах Краснодарского края сократился примерно на треть. Количество сделок на первичном рынке Сочи в январе-феврале снизилось на 29,2% год к году, Анапы — на 38,5%, пишет «Коммерсант». Часть покупателей переориентировались на Крым, где количество сделок, напротив, увеличилось на 14,1%.
Падение спроса вызвали высокие цены и ужесточение правил ипотеки.
«В последние годы особенно курортная недвижимость испытывала колоссальный рост в Краснодарском крае и в Крыму. Был активный спрос и рост цен. Спрос поддерживался в первую очередь за счет льготных программ. В отличие, например, от московского или петербургского рынков, в туристических регионах преобладали различные схемы застройщиков без первоначального взноса, со снижением ставки и так далее. Поэтому спрос был достаточно активный. Сейчас из-за того, что правила ипотеки в целом по всей стране ужесточились, дефицит клиентов испытывают и туристические кластеры», - пояснил Ракута.
На рост спроса на курортную недвижимость может повлиять коррекция цен, привлекательные программы по рассрочке, а также старт сезона активных продаж.
«В моменте мы видим снижение спроса и множество предложений. С одной стороны, можно ожидать коррекцию по цене. Возможны также застройщики предложат новые программы по рассрочке. Например, выгодную с каким-то конкретным банком. Но пока рынок не адаптируется к новым изменениям, этого не произойдет. С мая начинается сезон [для активной продажи], когда на курортную недвижимость в большей степени обращают внимание. Возможно, за счет этого будет оживление спроса, если застройщики предложат какие-то интересные схемы покупки», - полагает эксперт по недвижимости.
Стоимость квадратного метра недвижимости у моря сейчас сравнима с ценами в центре Москвы, а ее рост уже превышал столичный.
«Цены на недвижимость у моря можно сравнить с московскими ценами. Сочи в какой-то период даже обгоняли Москву по стоимости квадратного метра. То есть если прирост стоимости квадрата в Москве, например, был под 30%, то в Сочи он доходил до 50-60%. Цена «квадрата» в определенных жилых комплексах Сочи может быть наравне с покупкой квартиры в центре Москвы», - сообщил собеседник НСН.
Жилье в курортных районах быстро окупит себя, если приобретается даже по рыночной ипотеке с целью сдачи в аренду.
«Курортная недвижимость пользуется спросом на посуточную аренду. Единственный момент, что в Краснодарском крае и Крыму очень часто строят апартаменты как раз для этих целей, но при этом возможность покупки в льготную программу там невозможна. Их покупают либо по рыночной ипотеке, либо за наличку. Однако при этом окупаемость будет быстрее в несколько раз», - отметил специалист.
Чем интереснее локация приобретаемой недвижимости, тем выше будет арендная цена на нее.
«Если это апарт-комплекс, где есть инфраструктура, то окупаемость будет сильно выше, она зависит от управляющей компании, которая берет такой доходный объект. Если это просто квартира, то здесь все зависит от пожеланий владельца кому-то передать ее в управление. Это должна быть интересная локация, чтобы цена аренды была хорошей. Стоимость аренды в Ялте или в Сочи за сутки может начинаться от 20-25 тысяч рублей», - добавил Ракута.
Вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко ранее рассказала НСН, что на фоне слишком дорогой и недоступной для многих ипотеки застройщикам на руку может сыграть девальвация рубля, при этом цены на недвижимость не только не упадут, но могут даже вырасти.
