Качество строительства 120 домов по реновации проверено в Москве с начала года

Специалисты Комитета государственного строительного надзора города Москвы с начала текущего года провели около 350 проверок в 120 строящихся домах по программе реновации. Об этом сообщил заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

По его словам, контроль качества работ в домах, возводимых в рамках программы реновации – важная и неотъемлемая часть процесса строительства. Проверки ведутся на всех этапах – от развертывания строительной площадки до ввода дома в эксплуатацию.

«Помимо самого здания, инспекторы также проверяют территорию вокруг новостройки — качество асфальтового полотна, бордюров, грунта. Если находят нарушения, застройщик получает предписание с указанием, что именно он должен устранить, и в какой срок», — пояснил Бочкарёв.