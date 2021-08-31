Качество строительства 120 домов по реновации проверено в Москве с начала года

Специалисты Комитета государственного строительного надзора города Москвы с начала текущего года провели около 350 проверок в 120 строящихся домах по программе реновации. Об этом сообщил заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

По его словам, контроль качества работ в домах, возводимых в рамках программы реновации – важная и неотъемлемая часть процесса строительства. Проверки ведутся на всех этапах – от развертывания строительной площадки до ввода дома в эксплуатацию.

«Помимо самого здания, инспекторы также проверяют территорию вокруг новостройки — качество асфальтового полотна, бордюров, грунта. Если находят нарушения, застройщик получает предписание с указанием, что именно он должен устранить, и в какой срок», — пояснил Бочкарёв.

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На важность проверок также обратил внимание президент Московского государственного строительного университета, председатель Общественного штаба по контролю за реализацией программы реновации Валерий Теличенко. Он подчеркнул, что от соблюдения всех требований на стройплощадке зависят безопасность и комфорт жильцов.

«Новостройки проходят осмотр на соответствие требованиям к улучшенной отделке жилых помещений и помещений общего пользования, на соответствие стандартам благоустройства, безбарьерной среды. В целом мы видим, что стандарты выполняются», — отметил Теличенко.

Программа реновации жилищного фонда Москвы утверждена мэром Сергеем Собяниным в августе 2017 года. Она затронет около одного миллиона горожан и предусматривает расселение 5175 домов. Для ее реализации уже подобрано 513 «стартовых» площадок.

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ФОТО: Пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы
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