Ещё 36 домов сдано по программе реновации в Москве с начала года

Ещё 36 новостроек введено в эксплуатацию по программе реновации жилищного фонда в российской столице с января по июнь текущего года. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«Общая площадь введённых в эксплуатацию 36 новостроек составляет 0,6 миллиона квадратных метров. За шесть месяцев 2021 года начато переселение более девяти тысяч человек из 67 домов», – рассказал Андрей Бочкарев.

Как уточнил заместитель мэра, в первом полугодии под заселение передан 31 дом. Новое жилье получили почти 11 тысяч горожан. С начала года завершено расселение 19 домов, еще 16 демонтированы.

Руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Лёвкин напомнил, что адресный перечень «стартовых» площадок дополнен 42 территориями.