Ещё 36 домов сдано по программе реновации в Москве с начала года
Ещё 36 новостроек введено в эксплуатацию по программе реновации жилищного фонда в российской столице с января по июнь текущего года. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
«Общая площадь введённых в эксплуатацию 36 новостроек составляет 0,6 миллиона квадратных метров. За шесть месяцев 2021 года начато переселение более девяти тысяч человек из 67 домов», – рассказал Андрей Бочкарев.
Как уточнил заместитель мэра, в первом полугодии под заселение передан 31 дом. Новое жилье получили почти 11 тысяч горожан. С начала года завершено расселение 19 домов, еще 16 демонтированы.
Руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Лёвкин напомнил, что адресный перечень «стартовых» площадок дополнен 42 территориями.
«Сейчас подобрано 513 «стартовых» площадок площадью 8,1 млн. кв. м. во всех административных округах столицы, в том числе 140 территорий, сформированные на месте отселения многоквартирных домов, мощностью 2,4 млн кв.м», - сообщил Сергей Лёвкин.
По словам главы департамента, градостроительный потенциал указанных площадок позволит начать переселение более 250 тысяч москвичей.
Программа реновации жилищного фонда, принятая в Москве в августе 2017 года, предполагает расселение более 350 тысяч квартир, в которых проживают более одного миллиона горожан.
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