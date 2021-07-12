Ещё 36 домов сдано по программе реновации в Москве с начала года

Ещё 36 новостроек введено в эксплуатацию по программе реновации жилищного фонда в российской столице с января по июнь текущего года. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«Общая площадь введённых в эксплуатацию 36 новостроек составляет 0,6 миллиона квадратных метров. За шесть месяцев 2021 года начато переселение более девяти тысяч человек из 67 домов», – рассказал Андрей Бочкарев.

Как уточнил заместитель мэра, в первом полугодии под заселение передан 31 дом. Новое жилье получили почти 11 тысяч горожан. С начала года завершено расселение 19 домов, еще 16 демонтированы.

Руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Лёвкин напомнил, что адресный перечень «стартовых» площадок дополнен 42 территориями.

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«Сейчас подобрано 513 «стартовых» площадок площадью 8,1 млн. кв. м. во всех административных округах столицы, в том числе 140 территорий, сформированные на месте отселения многоквартирных домов, мощностью 2,4 млн кв.м», - сообщил Сергей Лёвкин.

По словам главы департамента, градостроительный потенциал указанных площадок позволит начать переселение более 250 тысяч москвичей.

Программа реновации жилищного фонда, принятая в Москве в августе 2017 года, предполагает расселение более 350 тысяч квартир, в которых проживают более одного миллиона горожан.

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ФОТО: Пресс-служба правительства Москвы
ТЕГИ:МоскваСтроительствоРеновация Жилья
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