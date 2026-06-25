Военэксперт Дандыкин раскрыл подробности атаки ВСУ на Уфу
Атаковавшие Уфу беспилотники были запущены с территории Украины. Об этом «Ленте.ру» заявил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.
По его словам, Вооружённые силы Украины (ВСУ) «маршруты определяют, разведку проводят».
«Где обойти нашу противовоздушную оборону, и где-то под утро, часа в четыре, выходят», — сказал Дандыкин.
Он допустил, что для атаки ВСУ могли использовать беспилотники «Лютый», которые являются аналогом турецких Bayraktar.
Ранее глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что в Уфе отразили атаку украинских БПЛА на промзону, обломки дронов упали на территории предприятий, пострадавших нет, пишут «Известия».
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