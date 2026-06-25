Военэксперт Дандыкин раскрыл подробности атаки ВСУ на Уфу

Атаковавшие Уфу беспилотники были запущены с территории Украины. Об этом «Ленте.ру» заявил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

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По его словам, Вооружённые силы Украины (ВСУ) «маршруты определяют, разведку проводят».

«Где обойти нашу противовоздушную оборону, и где-то под утро, часа в четыре, выходят», — сказал Дандыкин.

Он допустил, что для атаки ВСУ могли использовать беспилотники «Лютый», которые являются аналогом турецких Bayraktar.

Ранее глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что в Уфе отразили атаку украинских БПЛА на промзону, обломки дронов упали на территории предприятий, пострадавших нет, пишут «Известия».

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ФОТО: Владимир Сальдо
ТЕГИ:СпецоперацияВСУАтакаБеспилотникиУфа

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