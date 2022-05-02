Кабмин РФ разрешил сочетать льготную ипотеку на новостройки под 9% с рыночной
Российский кабмин разрешил россиянам получать льготную ипотеку на новостройки под 9% одновременно с рыночной или другой субсидированной. Таким образом максимальную сумму кредита можно будет увеличить до 15-30 млн рублей - в зависимости от региона, считает вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
«Кроме снижения ставки по ипотеке приняли еще одно важное решение: увеличили сумму кредита, которую можно брать на покупку квартиры с использованием льготной ставки до 30 млн рублей в четырех регионах и 15 млн рублей в остальных. Подчеркну, что льготная ставка остается на уроне 12 и 6 млн, но теперь ее можно сочетать с другой субсидированной или рыночной ставкой. То есть если раньше в кредит можно было взять только 12 (6) млн, а остальное вносить с помощью первоначального взноса, то теперь возможности покупателей расширяются», - сказал Хуснуллин в беседе с ТАСС.
С 1 мая в России ставка по льготным ипотечным кредитам на новостройки снижена с 12% до 9%. При этом действие программы продлено до конца текущего года. Как считают в институте развития ДОМ.РФ, снижение ставки по льготной ипотеке позволит выдать до конца года дополнительно около 206 тыс. кредитов на 1,4 трлн рублей.
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