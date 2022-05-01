В России стартовала программа льготной ипотеки по ставке 9%

При этом действие программы продлено до конца текущего года. Как считают в институте развития ДОМ.РФ, снижение ставки по льготной ипотеке позволит выдать до конца года дополнительно около 206 тыс. кредитов на 1,4 трлн рублей.

По данным Минфина, за все время действия программы льготной ипотеки было выдано более 764 тыс. кредитов на 2,3 трлн рублей.

Как сообщалось ранее, льготную ипотеку в России могут распространить на рынок вторичного жилья. Об этом заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

