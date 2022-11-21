Скидки на элитное жилье в Москве достигли рекорда за последние 5-7 лет

Спрос на элитную недвижимость в Москве к середине ноября упал почти вдвое, а скидки на покупку и аренду элитного жилья достигли рекордных показателей за последние пять-семь лет. Об этом сообщает NEWS.ru.

По данным компании Apple Real Estate, в период с 21 сентября и до середины ноября спрос на дорогое жилье рухнул на 43%. Это сопоставимо с обвалом рынка в апреле, рассказал основатель и СЕО компании Данила Савченко. При этом цены на элитную недвижимость увеличились на 7,5% по сравнению с ноябрем 2021 года.

Как отмечает компания по продаже премиальной недвижимости «Этажи Прайм», сейчас средневзвешенная цена квадратного метра в элитных жилых комплексах прибавила 1,7% относительно второго квартала года и составляет 1,27 млн рублей, при этом цена за квадрат жилья делюкс-класса снизилась на 2,6%, до 2,39 млн рублей. По словам Савченко, для стимулирования спроса девелоперы вводят «рекордные с 2017 года скидки, которые достигают 20–25% на жилье премиум-класса», а также субсидируют ипотеку и применяют длительные беспроцентные рассрочки.

Специалисты отмечают, что спрос на вторичном рынке жилья сильно проигрывает первичному: ставки по ипотеке на «вторичке» составляют около 11%, при этом на рынке новостроек представлена «ипотека от застройщика» под 1%, 0,1% или 0,01%. По словам директора компании «Этажи Прайм» Ригины Гордеевой, в июле-сентябре цены на «вторичку» снизились в среднем на 5–10%. В то же время поступает много запросов от желающих приобрести элитную недвижимость с дисконтом от 35%. Как отметил Данила Савченко, собственники готовы к невиданным скидкам: сейчас они доходят до 5–15%, хотя в среднем не превышали 1–2% за последние четыре года.

Кроме того, рекордных отметок достигли скидки на аренду элитной недвижимости. По данным «Этажи Прайм», дисконт на этом рынке достиг 20–40% — максимума с 2015 года. Эксперты отмечают, что многие обеспеченные арендаторы покинули страну и освободили объекты. Как указал руководитель направления аренды в Apple Real Estate Владимир Родионов, при спросе на уровне ноября прошлого года средний дисконт в этом месяце составляет 15–20%. При этом скидки на аренду квартир бизнес- и премиум-класса доходят до 35% на фоне резко возросшего предложения.

