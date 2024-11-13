Хуснуллин: Себестоимость строительства жилья из-за инфляции растет быстрее цен

Себестоимость строительства жилья растет быстрее цен на него из-за инфляции, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

Он отметил, что подорожали стройматериалы, земля, трудовые ресурсы, стоимость финансов и подключения. По словам вице-премьера, сейчас в приоритете у властей борьба с инфляцией.

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В зависимости от инфляции, указал Хуснуллин, будут приниматься дальнейшие решения, в том числе и о судьбе льготной ипотеки.

Ранее экс-глава Центробанка РФ Сергей Дубинин заявил НСН, что замедление инфляции к марту нереально, так как в 2025 году крупные бюджетные расходы не снизятся, а импорт не перестанет быть дорогостоящим, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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