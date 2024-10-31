«Не дают развиваться»: Экономист объяснил, почему высокая ставка не снизила инфляцию
Михаил Беляев заявил НСН, что ЦБ хочет сдерживать спрос, а нужно дать возможность промышленности развиваться.
Инфляция в России определяется политикой монополий, поэтому ключевая ставка ЦБ не может на это влиять, заявил НСН экономист и финансовый аналитик Михаил Беляев.
Заявления о том, что повышение ключевой ставки ЦБ ведет к росту цен в стране, являются заблуждением, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина. По ее словам, в таком случае растут лишь процентные расходы у компаний, которые в среднем составляют в расходах максимум 5%. Беляев отметил, что за последнюю неделю инфляция только выросла.
«Когда были введены санкции впервые, была повышена ключевая ставка. Мы эту историю благополучно прошли, поэтому решение можно считать оправданным. Потом ЦБ начал снижать ставку до 8%, но потом решили почему-то бороться с инфляцией снова высокой ставкой. Инфляция у нас имеет неденежный характер, продавцы у нас сегодня вольны повышать цены без последствий от ФАС. Меры ЦБ относятся к другой сфере, на монополии никак не влияют, поэтому и на инфляцию не действуют. У нас за неделю инфляция даже несколько ускорилась. Инфляция никуда не исчезла», - рассказал он.
По его словам, ЦБ хочет сдерживать спрос на фоне перегрева экономики, а нужно дать возможность промышленности развиваться.
«ЦБ ссылается на перегрев экономики, когда денежное предложение превышает возможности промышленности и нужно уравновесить это товарами и услугами. Но надо не сдерживать спрос, как предлагает ЦБ, а давать возможность промышленности развиваться. А это возможно только при низкой ключевой ставке, потому что низкий процент по кредиту дает возможность получать «дешевые» деньги и черпать средства с фондового рынка. Сейчас предприятия этим источником пользоваться не могут, так как это невыгодно компаниям. Эльвира Набиуллина еще говорила, что деньги не дают промышленности, так как у нас нет кадрового обеспечения. Но это уже вообще не вопрос ЦБ. Предприятия уже сами решат, что с этим делать, были бы деньги», - заключил экономист.
Быстрым темпам импортозамещения в ряде отраслей промышленности РФ мешает высокая ключевая ставка Центробанка, заявил ранее председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев «Радиоточке НСН».
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