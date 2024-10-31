«Не дают развиваться»: Экономист объяснил, почему высокая ставка не снизила инфляцию

Инфляция в России определяется политикой монополий, поэтому ключевая ставка ЦБ не может на это влиять, заявил НСН экономист и финансовый аналитик Михаил Беляев.

Заявления о том, что повышение ключевой ставки ЦБ ведет к росту цен в стране, являются заблуждением, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина. По ее словам, в таком случае растут лишь процентные расходы у компаний, которые в среднем составляют в расходах максимум 5%. Беляев отметил, что за последнюю неделю инфляция только выросла.