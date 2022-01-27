70% квартир приобреталось в ипотеку в 2021 году

Компания AFI Development подвела итоги по результатам прошлого 2021 года. Согласно статистике, 70% квартир и 26% нежилых помещений в её московских проектах приобретено с привлечением ипотечного кредитования.

«Динамика увеличения доли ипотеки в структуре сделок компании наблюдается уже несколько лет. В 2016 году к ипотечному займу для приобретения недвижимости прибегали 30% покупателей, в 2017 «ипотечными» были уже половина сделок, а в 2018, 2019, 2020 годах — 58%, 64% и 69% соответственно», – прокомментировала руководитель аналитического отдела AFI Development Ирина Емелина, отметив рекордное увеличение количества сделок в 2021 году.

По ее словам, мягкая кредитная политика ЦБ и субсидирование ипотечных ставок позволили компании увеличить в 2021 году объем продаж на 66% по сравнению с 2020 годом.

«При этом доля ипотеки в приобретении квартир в 2021 году практически не изменилась, в то время как цифры ипотечных сделок на покупку машиномест выросли с 0% до 8,3%, а на покупку коммерческих помещений — с 3% до 26%», — пояснила Емелина.

Большая часть сделок была совершена покупателями в возрастной категории 30-50 лет. В общем объеме ипотечных сделок доля ипотечных продуктов российских банков распределилась следующим образом: специализированные программы от банка ВТБ составили около 20%, продукты Сбербанка – 30%, ДОМ.РФ – 5%, остальные сделки проводились с привлечением ипотеки в других банках.

С начала 2022 года средняя ставка по ипотеке превысила 10% годовых. В связи с повышением ключевой ставки дальнейшее значение будет зависеть от ставки рефинансирования, которая с большей долей вероятности будет повышаться в течение года.

«Одновременно с повышением ставок выросли в цене и сами квартиры: как в новостройках, так и на вторичном рынке. Восходящий тренд на повышение ипотечных ставок в 2022 году способен вызвать сокращение числа сделок на вторичном рынке Москвы в пользу первичного жилья. Покупатели будут более тщательно выбирать квартиры», – сообщил директор отдела продаж AFI Development Федор Ушаков.

По его словам, прогнозируется отказ покупателей от жилья больших площадей в пользу квартир с меньшей площади, а также существенное понижение стоимости жилья с нерациональными планировками и избыточной площадью нежилых пространств.

«Рынок покупательского спроса уже сейчас претерпевает изменения, в последующие годы данная тенденция только усилится. Ради сокращения ежемесячных платежей по ипотеке покупатели будут сокращать приобретаемые площади, и искать новые эргономичные варианты, например, квартиры евроформата», – добавил Ушаков.

По прогнозам аналитиков компании, в ближайшем будущем спросом будут пользоваться квартиры с функциональной планировкой, предпочтение будет отдаваться жилью с небольшой площадью, а самыми ликвидными станут однокомнатные квартиры и студии. Жилой фонд старой застройки и дома с плохой транспортной доступностью потеряют в цене больше всего. При большом количестве предложений, предпочтение покупателей будет отдано новым домам, расположенным вблизи транспортных узлов.

