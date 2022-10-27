Собянин заявил, что ПИК могут отстранить от строительства в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин поручил главе ПИК достроить в срок новую школу на Люблинской улице, сообщает РИА Новости.
Глава столицы заявил, что в противном случае девелопера могут отстранить от строительства в столице.
Он отметил, что компания уже сдала 200 тысяч квадратных метров жилья, однако детский сад и школа ещё не введены в эксплуатацию, из-за чего жителям приходится возить детей в расположенные далеко от дома переполненные учреждения.
«Мне всё равно на ваши графики... вы должны обеспечивать... Если такая практика будет и дальше продолжаться, вы строить в Москве не будете, понятно? Ускоряйтесь», - заключил Собянин.
Ранее заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев заявил, что со старта программы реновации в столице построено и введено в эксплуатацию 206 домов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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