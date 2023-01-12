Эксперты спрогнозировали рост ипотечного кредитования в России

По мнению специалистов агентства НКР, на рост ипотечного кредитования оказывают позитивное влияние льготные программы. Однако, подчеркнули эксперты, дальнейшее развитие событий определят решения застройщиков и экономическая ситуация.

Эксперты Национального рейтингового агентства (НРА) предрекли увеличение роста ипотечного кредитования на 10-15%. При негативной ситуации в экономике ипотека в России может остаться на уровне прошлого года или чуть ниже прошлогоднего показателя. В свою очередь, аналитики рейтингового агентства АКРА спрогнозировали рост выдачи ипотечных кредитов на 13%.

Ранее Центробанк предложил повысить доступность жилья в стране, развивая рынок аренды и лизинга квартир. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

