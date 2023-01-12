Эксперты спрогнозировали рост ипотечного кредитования в России
Суммарный объем выданных ипотечных кредитов может увеличиться до 4-5 трлн рублей в 2023 году. Об этом сообщило издание «Ведомости» со ссылкой на экспертов.
По мнению специалистов агентства НКР, на рост ипотечного кредитования оказывают позитивное влияние льготные программы. Однако, подчеркнули эксперты, дальнейшее развитие событий определят решения застройщиков и экономическая ситуация.
Эксперты Национального рейтингового агентства (НРА) предрекли увеличение роста ипотечного кредитования на 10-15%. При негативной ситуации в экономике ипотека в России может остаться на уровне прошлого года или чуть ниже прошлогоднего показателя. В свою очередь, аналитики рейтингового агентства АКРА спрогнозировали рост выдачи ипотечных кредитов на 13%.
Ранее Центробанк предложил повысить доступность жилья в стране, развивая рынок аренды и лизинга квартир. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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