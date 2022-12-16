ЦБ намерен добиться запрещения «льготных» программ по ипотеке от застройщиков

В Центробанке РФ считают, что все схемы по ипотеке от застройщиков нужно закрывать, сообщает РИА Новости.

Как отмечается, с этой целью Банком РФ будет применять соответствующее регулирование.

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Регулятор намерен добиться запрещения использования льготных госпрограмм на такие сделки.

Ранее зампред комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов заявил «Радиоточке НСН», что ипотека под 0% - ловушка для доверчивых, с которой будет бороться Центробанк.

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ФОТО: Екатерина Галайда, НСН
ТЕГИ:ЗапретЛьготыИпотекаЦентробанк
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