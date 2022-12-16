ЦБ намерен добиться запрещения «льготных» программ по ипотеке от застройщиков
16 декабря 202216:26
В Центробанке РФ считают, что все схемы по ипотеке от застройщиков нужно закрывать, сообщает РИА Новости.
Как отмечается, с этой целью Банком РФ будет применять соответствующее регулирование.
Регулятор намерен добиться запрещения использования льготных госпрограмм на такие сделки.
Ранее зампред комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов заявил «Радиоточке НСН», что ипотека под 0% - ловушка для доверчивых, с которой будет бороться Центробанк.
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16 декабря 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru