Эксперт раскрыл причины роста цен на жилье в России

По мнению эксперта, часть строительных компаний не успела перейти на новую схему финансирования с помощью эскроу-счетов. Это, в свою очередь, привело к отсутствию нового «качественного предложения» на рынке.

Также Николаев отметил, что себестоимость недвижимости выросла из-за подорожания ряда комплектующих: некоторые товарные наименования «весьма и весьма существенно» прибавили в цене за предыдущие 12–24 месяцев.

Однако эксперт не исключил искусственного завышения цен на жилье, подчеркнув, что «определенные признаки усматриваются». При этом Николаев отметил, что Федеральная антимонопольная служба проводит соответствующее расследование.

Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин рассказал, что подорожание жилья в России обусловлено «комплексом факторов». В частности, к росту цен привели пандемия, отток трудовых мигрантов, удорожание стройматериалов и переход на проектное финансирование.

