ФАС проверит цены на жилье по поручению Путина

Работа будет проведена по поручению президента РФ Владимира Путина.

Ранее российский лидер поручил изучить ситуацию со значительным ростом цен на жилье. В среднем по стране рост цен в этом сегменте составил 12%.

Темпы роста на жилую недвижимость в России будут понемногу снижаться. Таким прогнозом поделился вице-президент Сбербанка по инвестиционной деятельности, глава совета директоров «Сбербанк инвестиции» Оскар Рацин.

