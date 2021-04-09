ФАС проверит цены на жилье по поручению Путина
Федеральная антимонопольная служба России проверит обоснованность роста цен на жилье в стране, говорится в сообщении ФАС.
Работа будет проведена по поручению президента РФ Владимира Путина.
Ранее российский лидер поручил изучить ситуацию со значительным ростом цен на жилье. В среднем по стране рост цен в этом сегменте составил 12%.
Темпы роста на жилую недвижимость в России будут понемногу снижаться. Таким прогнозом поделился вице-президент Сбербанка по инвестиционной деятельности, глава совета директоров «Сбербанк инвестиции» Оскар Рацин.
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