Хуснуллин объяснил рост цен на жильё
Подорожание жилья в России обусловлено «комплексом факторов», сообщает пресс-служба вице-премьера РФ Марата Хуснуллина.
В сообщении говорится, что к росту цен привели пандемия коронавируса и отток трудовых мигрантов, а также удорожание стройматериалов и переход на проектное финансирование.
В пресс-службе вице-премьера отметили разную динамику изменения цен на жильё в регионах РФ, что связано, в том числе, с объёмами предложения на рынке.
Ранее президент России Владимир Путин призвал ФАС обратить внимание на рост цен на жильё в стране, сообщает RT. Комментируя доклад Хуснуллина глава государства отметил, что, например, в Северной Осетии наблюдался рост до 30%.
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