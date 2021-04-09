Хуснуллин объяснил рост цен на жильё

Подорожание жилья в России обусловлено «комплексом факторов», сообщает пресс-служба вице-премьера РФ Марата Хуснуллина.

В сообщении говорится, что к росту цен привели пандемия коронавируса и отток трудовых мигрантов, а также удорожание стройматериалов и переход на проектное финансирование.

В пресс-службе вице-премьера отметили разную динамику изменения цен на жильё в регионах РФ, что связано, в том числе, с объёмами предложения на рынке.

Ранее президент России Владимир Путин призвал ФАС обратить внимание на рост цен на жильё в стране, сообщает RT. Комментируя доклад Хуснуллина глава государства отметил, что, например, в Северной Осетии наблюдался рост до 30%.

