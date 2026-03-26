Почти все новостройки в России сдают с дефектами

До 95% квартир в новостройках в России передаются покупателям с дефектами, несмотря на высокий спрос на жилье и рост цен. Об этом говорится в материале «Ленты.ру» со ссылкой на исследования и оценки экспертов рынка.

Как отмечается, большинство покупателей рассчитывают получить качественное жилье, однако на практике сталкиваются с кривыми стенами, поврежденными стеклопакетами, проблемами с сантехникой и отделкой. По данным центра «Аналитика. Бизнес. Право», в 2025 году дефекты выявлялись в 93% новых квартир, и их доля продолжает расти.