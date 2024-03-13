Экономист заявила, что россияне переплачивают по ипотеке четыре стоимости квартиры

Россияне, которые взяли ипотеку по ставкам 16-19%, в итоге переплатят по кредиту 400% через 20 лет. Об этом заявила доктор экономических наук, научный руководитель отделения дополнительного образования факультета рыночных технологий института отраслевого менеджмента Президентской Академии Елена Иванкина в разговоре с «Газетой.Ru».

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Она отметила, что, таким образом, заемщик возвращает банку на процентах еще четыре стоимости квартиры, кроме возврата тела кредита. По словам Иванкиной, ставки по ипотечному кредиту являются заградительными, спрос на жилье значительно сокращается.

Экономист подчеркнула, что цены на новостройки увеличились из-за падения курса рубля, повышения себестоимости строительства, а также высокого уровня инфляции.

Ранее заместитель директора по маркетингу Национального бюро кредитных историй Владимир Шикин в интервью НСН рассказал, что на фоне новых мер ЦБ РФ в предоставлении ипотеки теперь часто будут отказывать тем заемщикам, у которых высокий показатель долговой нагрузки и небольшой первоначальный взнос, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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