СМИ: В РФ предложили запустить молодежную ипотеку

По данным издания, застройщик предлагает выдавать молодым заемщикам ссуды под 3 процента годовых на срок до 50 лет с первоначальным взносом в 15%. При этом сумма кредита для Москвы и Санкт-Петербурга может составлять до 15 миллионов рублей, для остальных регионов 9-12 миллионов рублей.

В качестве дополнительной поддержки девелопер рассматривает госсертификаты на часть первоначальных взносов в размере 500 тысяч рублей при условии вступления молодых специалистов до 30 лет в брак . По мнению собеседника газеты, подобная льгота стимулировала бы молодежь раньше создавать семьи.

Ранее сообщалось, что рабочая группа при Минпросвещения России обсуждает возможность появления льготной ипотеки для учителей. Как рассказал «Радиоточке НСН» вице-президент «Опоры России», глава направления «Строительство и ЖКХ» Евгений Шлеменков, сниженный процент по ипотеке поможет привлечь педагогов в регионы страны.

