Минфин РФ согласовал увеличение лимита по IT-ипотеке до 700 млрд рублей

На данный момент лимит по программе составляет 500 миллиардов рублей.

По данным Минцифры, предоставляемая льгота уже позволила поддержать не менее 15 тысяч специалистов сферы IT. В рамках реализации программы было выдано более 50 тысяч ипотечных кредитов на сумму в 447 миллиардов рублей.

Ранее сообщалось, что банк ВТБ приостановит выдачу ипотеки с господдержкой для IТ из-за исчерпания лимитов по программе, передает «Радиоточка НСН».

