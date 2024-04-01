Минфин РФ согласовал увеличение лимита по IT-ипотеке до 700 млрд рублей

Проект постановления об увеличении лимита IТ-ипотеки до 700 млрд рублей согласован Минфином и внесен в правительство РФ, сообщается в Telegram-канале Минцифры.

В ведомстве ожидают подписания документа в ближайшее время.

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На данный момент лимит по программе составляет 500 миллиардов рублей.

По данным Минцифры, предоставляемая льгота уже позволила поддержать не менее 15 тысяч специалистов сферы IT. В рамках реализации программы было выдано более 50 тысяч ипотечных кредитов на сумму в 447 миллиардов рублей.

Ранее сообщалось, что банк ВТБ приостановит выдачу ипотеки с господдержкой для IТ из-за исчерпания лимитов по программе, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Мария Девахина
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