Минфин РФ согласовал увеличение лимита по IT-ипотеке до 700 млрд рублей
Проект постановления об увеличении лимита IТ-ипотеки до 700 млрд рублей согласован Минфином и внесен в правительство РФ, сообщается в Telegram-канале Минцифры.
В ведомстве ожидают подписания документа в ближайшее время.
На данный момент лимит по программе составляет 500 миллиардов рублей.
По данным Минцифры, предоставляемая льгота уже позволила поддержать не менее 15 тысяч специалистов сферы IT. В рамках реализации программы было выдано более 50 тысяч ипотечных кредитов на сумму в 447 миллиардов рублей.
Ранее сообщалось, что банк ВТБ приостановит выдачу ипотеки с господдержкой для IТ из-за исчерпания лимитов по программе, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru