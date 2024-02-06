«Дороже на 20%»: Цена аренды квартиры в Москве стартует от 35 тысяч рублей

«Я эти данные не могу подтвердить, тут недостаточная выборка данных. На самом деле цены за осень выросли на 16-20% в среднем. Такие цены, которые приведены в исследовании, больше характерны для бизнес-класса. Средней квартирой в Москве считается «двушка» с площадью в районе 65 метров. Двухкомнатную квартиру в Преображенском районе сегодня можно снять за 55 тысяч рублей рядом с метро. В Тверском районе подороже – 70-80 тысяч рублей. Средняя цена в целом – это 45-55 тысяч рублей», - рассказал он.

Апрелев отметил, что однокомнатные квартиры тоже подорожали, аренда такого варианта сегодня обойдется в 35-45 тысяч рублей.

«Однокомнатные квартиры тоже подорожали – на 15-20% с августа по декабрь. В среднем однокомнатная квартира сегодня обойдется в 35-45 тысяч рублей без коммунальных услуг. Это речь о квартирах, которые не очень далеко от метро, минут 10 ходьбы. Если дальше от метро, это на 5-8% дешевле. А если совсем близко к метро – то это еще плюс 5%. Второй фактор – это ремонт, если он хороший, то это еще плюс пять-десять тысяч к ставке аренды. Влияет еще и наличие мебели – спальня, кухня, бытовая техника вообще отдельно влияет на цену (еще плюс пять-десять тысяч рублей). Средняя цена трехкомнатной квартиры сегодня составляет 55-65 тысяч рублей. Одна комната добавляет не так много в ставке аренды», - отметил собеседник НСН.

Ранее аналитики «Тинькофф Журнала» заявили, что для покупки однокомнатной квартиры в России потребуется работать более пяти лет и получить минимум 70 зарплат, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

