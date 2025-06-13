Россиянам рекомендовали воздержаться от посещения Израиля
Российское посольство в Тель-Авиве рекомендовало гражданам РФ воздержаться от посещения Израиля из-за резкого обострения обстановки в сфере безопасности в Израиле и вокруг страны. Об этом говорится в сообщении ведомства.
«Посольство... настоятельно рекомендует российским гражданам воздержаться от посещения Израиля вплоть до нормализации ситуации», - призвали дипломаты.
Ведомство также посоветовало россиянам, находящимся в Израиле, сохранять бдительность и спокойствие, соблюдать указания властей по мерам безопасности, оставаться вблизи безопасных мест и по возможности на время покинуть страну.
Между тем российские власти выразили обеспокоенность резкой эскалацией между Израилем и Ираном. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва осуждает обострение.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru