В Москве подорожали съемные квартиры

Плохие новости для приезжих и всех, кто хочет снять жилплощадь в столице. Цены на аренду жилья вернулись на допандемийный уровень, сообщает сайт «ДОМ.РФ». Снять «однушку» теперь в среднем стоит 39,1 тысячу рублей в месяц, за двухкомнатную квартиру просят 56,2 тысячи. Дороже всего арендные квартиры (за исключением центра Москвы) в ЗАО. Однокомнатные квартиры там сдают за 48 тысяч рублей, «двушки» — за 73,1 тысячи. Дешевле всего снять жильё в ВАО: однокомнатные — за 34,4 тысячи рублей, двухкомнатные — за 44 тысячи.

Ранее сообщалось, что россиянам помогут сдать жилье в аренду.



