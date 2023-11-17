Часть промзоны Южного порта застроят общественно-деловой недвижимостью
На одном из участков обновляемой промзоны «Южный порт» построят 935,5 тысяч квадратных метров недвижимости. Это будут объекты производственного и общественно-делового назначения, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.
«Здесь появятся гостиницы, производственные, научные и офисные комплексы, а также многие другие объекты, востребованные в этом районе. Южный порт в целом — зона активнейшего развития, и мы рассчитываем, что эти объекты будут пользоваться спросом как в масштабах района, так и всего города», — отметил заммэра.
Строительство развернется на участке в 65 гектаров между улицами Коломникова, Шоссейной и Шоссейным проездом, а также путями железной дороги, добавила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская. По ее словам, проект планировки территории уже утверждён. Она также отметила, что благодаря этому в этом районе появится активная городская среда и будут созданы новые рабочие места.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказывал, что в «Южном порту» реконструируют около пяти километров дорог, обновят инженерные сети и построят 24 трансформаторные подстанции.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Песков: Россия через 10 лет станет сильнее, мудрее и богаче
- СМИ: Мишустин не поддержал инфраструктурный сбор с маркетплейсов
- СК: Часть дома в Астрахани обрушилась после сноса несущей стены в квартире
- Песков: Следующий президент должен быть таким же, как Путин
- Байден подписал закон о финансировании правительства без помощи Израилю и Украине
- Родные экс-стилиста Киркорова чуть не погибли при обрушении дома в Астрахани
- Любимова предложила создать евразийский аналог «Евровидения»
- В Москве мужчина открыл стрельбу из ружья у входа на станцию «Рязанский проспект»
- ПВО уничтожила три украинских дрона над территорией Смоленской области
- Минэкономразвития: Более 20 иностранцев обратились за «золотой визой» РФ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru