Часть промзоны Южного порта застроят общественно-деловой недвижимостью

На одном из участков обновляемой промзоны «Южный порт» построят 935,5 тысяч квадратных метров недвижимости. Это будут объекты производственного и общественно-делового назначения, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

«Здесь появятся гостиницы, производственные, научные и офисные комплексы, а также многие другие объекты, востребованные в этом районе. Южный порт в целом — зона активнейшего развития, и мы рассчитываем, что эти объекты будут пользоваться спросом как в масштабах района, так и всего города», — отметил заммэра.

Собянин утвердил проект планировки части бывшей промзоны «Южный порт»

Строительство развернется на участке в 65 гектаров между улицами Коломникова, Шоссейной и Шоссейным проездом, а также путями железной дороги, добавила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская. По ее словам, проект планировки территории уже утверждён. Она также отметила, что благодаря этому в этом районе появится активная городская среда и будут созданы новые рабочие места.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказывал, что в «Южном порту» реконструируют около пяти километров дорог, обновят инженерные сети и построят 24 трансформаторные подстанции.



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Фото: www.mos.ru
ТЕГИ:СтроительствоНедвижимостьМосква

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