Часть промзоны Южного порта застроят общественно-деловой недвижимостью

На одном из участков обновляемой промзоны «Южный порт» построят 935,5 тысяч квадратных метров недвижимости. Это будут объекты производственного и общественно-делового назначения, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

«Здесь появятся гостиницы, производственные, научные и офисные комплексы, а также многие другие объекты, востребованные в этом районе. Южный порт в целом — зона активнейшего развития, и мы рассчитываем, что эти объекты будут пользоваться спросом как в масштабах района, так и всего города», — отметил заммэра.