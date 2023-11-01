Собянин утвердил проект планировки части бывшей промзоны «Южный порт»
Мэр российской столицы Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале об утверждении проекта планировки части бывшей промышленной зоны «Южный порт».
Он отметил, что будет реорганизована территория площадью 65 га в Печатниках, в том числе по программе комплексного развития территорий. В частности, будут построены производственные, научные и офисные комплексы, а также магазины и гостиницы.
Собянин уточнил, что также планируется реконструировать около пяти километров прилегающей улично-дорожной сети, организовать велодорожки вдоль Шоссейного проезда и построить 24 трансформаторные подстанции. Мэр подчеркнул, что проект позволит создать свыше 17 тысяч рабочих мест.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru