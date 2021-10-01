Более 40 тысяч участников реновации переселились в новое жилье

Переезд в новые квартиры по программе реновации завершили более 40 тысяч москвичей. Об этом рассказал заместитель мэра столицы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

«На данный момент ввели в эксплуатацию 146 домов мощностью почти 2 млн кв. метров, из них 126 новостроек переданы под заселение», - заявил Бочкарёв.

По его словам, всего с начала реализации программы начато переселение почти 55 тысяч жителей из 360 старых домов.

Заммэра Бочкарёв: 126 новостроек по реновации сданы в Москве

По мнению вице-президента по стратегическому развитию Института градостроительного и системного проектирования, исполнительного директора Института комплексного развития территорий Дмитрия Савина, нынешние результаты программы реновации – это большое достижение.

«Мы уже говорим не только о квадратных метрах жилой площади, но и о дворовых и общественных пространствах, организации передвижения между кварталами, объектах социально-бытового обслуживания», - уточнил Дмитрий Савин.

Программа реновации жилищного фонда утверждена градоначальником столицы Сергеем Собяниным в августе 2017 года. Она предусматривает расселение более 5 тысяч домов и касается около 1 млн жителей Москвы.

Ранее Сергей Собянин осмотрел новостройку программы реновации в Хорошёво-Мнёвниках.

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ФОТО: Пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы
ТЕГИ:Реновация Жилья
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