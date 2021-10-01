Более 40 тысяч участников реновации переселились в новое жилье

Переезд в новые квартиры по программе реновации завершили более 40 тысяч москвичей. Об этом рассказал заместитель мэра столицы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

«На данный момент ввели в эксплуатацию 146 домов мощностью почти 2 млн кв. метров, из них 126 новостроек переданы под заселение», - заявил Бочкарёв.

По его словам, всего с начала реализации программы начато переселение почти 55 тысяч жителей из 360 старых домов.