Собянин осмотрел новостройку программы реновации в Хорошёво-Мнёвниках

Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел новый дом, построенный по программе реновации в районе Хорошёво-Мнёвники. По его словам, в многоэтажку переселили жителей, которые жили возле метро «Народного Ополчения».

Градоначальник отметил, что объем переселения в районе Хорошёво-Мнёвники большой - 156 домов. Для строительства домов определены 11 стартовых площадок. Восемь домов находится в стадии проектирования и строительства. Два уже построены плюс этот дом на улице Демьяна Бедного.

Реновация затронула 3 тысячи жителей Московской области

Заселение последнего дома началось в мае. В новостройке 135 квартир с улучшенной отделкой. Места общего пользования выполнены в соответствии с требованиями московского стандарта реновации, сообщили в пресс-службе мэрии и правительства Москвы.

Подземный паркинг рассчитан на 77 машиномест, жители могут приобрести их со скидкой 40%. В паркинг можно спуститься на лифте непосредственно со своего этажа.

На первом этаже расположены техслужбы, колясочные, места консьержей и помещения под офисы.

Два стартовых дома на улице Мнёвники и на Карамышевской набережной также построены, они ожидают начала переселения.

Между тем, к стройке жилья по программе реновации в столице привлекут около 200 осуждённых к принудительным работам, рассказали на торжественном открытии исправительного центра в Зеленограде.

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ФОТО: Строительный комплекс Москвы
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