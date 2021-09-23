Собянин осмотрел новостройку программы реновации в Хорошёво-Мнёвниках

Заселение последнего дома началось в мае. В новостройке 135 квартир с улучшенной отделкой. Места общего пользования выполнены в соответствии с требованиями московского стандарта реновации, сообщили в пресс-службе мэрии и правительства Москвы.

Подземный паркинг рассчитан на 77 машиномест, жители могут приобрести их со скидкой 40%. В паркинг можно спуститься на лифте непосредственно со своего этажа.

На первом этаже расположены техслужбы, колясочные, места консьержей и помещения под офисы.

Два стартовых дома на улице Мнёвники и на Карамышевской набережной также построены, они ожидают начала переселения.

Между тем, к стройке жилья по программе реновации в столице привлекут около 200 осуждённых к принудительным работам, рассказали на торжественном открытии исправительного центра в Зеленограде.

