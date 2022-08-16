Бочкарев: За пять лет в Москве построят 12 путепроводов над МЦД

За пять лет над железнодорожными путями Московских центральных диаметров (МЦД) построят 12 путепроводов. Об этом сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарёв. По его словам, строительство мостов должно завершиться до конца 2026 года.

«Формирование единого транспортного каркаса предполагает повышение связанности городских территорий, улучшение доступности районов и создание дополнительных поперечных связей. Сейчас в столице строят и проектируют восемь таких сооружений общей протяженностью более 2,2 км», - рассказал Бочкарёв.

В частности, заммэра отметил строительство шести связок: через Смоленское направление МЖД в районе ул. Барклая, через пути Савеловской дороги для соединения ул. 800-летия Москвы и ул. Инженерная, в месте пересечения Октябрьского направления МЖД с Ленинградским шоссе, а также путепроводы «Текстильщики-1», Дмитровский и Старо-Рублевский. В стадии разработки связка ул. Добролюбова и ул. Складочная через пути МЦД-2 и на пересечении Октябрьского направления и МЦД-1 вблизи ул. Академика Королева.

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Глава Стройкомплекса подчеркнул, что с учётом планов на ближайшие годы линии Московских центральных диаметров будут иметь 24 пересечения-путепровода, что значительно улучшит транспортную ситуацию в городе.

Ранее 16 августа мэр Москвы Сергей Собянин открыл движение по новому путепроводу через железнодорожные пути Киевского направления МЖД, которое вскоре станет четвёртым Московским центральным диаметром (МЦД-4). Мост в Очаково-Матвеевском районе связал улицы Веерная, Матвеевская и Нежинская с проспектом Генерала Дорохова.

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Фото: mos.ru
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