Бочкарев: Почти 250 км дорог планируется построить в Москве до конца 2024 года

Почти 250 км дорог планируется построить на территории Москвы до конца 2024 года. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Как отметил вице-мэр, интенсивное развитие города требует создания эффективной транспортной модели.

«В столице ежегодно вводится в эксплуатацию порядка 100 километров дорог. С начала этого года уже завершено строительство 21 километра дорог, восьми тоннелей, эстакад и мостов, а также трех пешеходных переходов. <…> Всего до конца 2024 года планируется построить порядка 249 км дорог, 83 эстакады, тоннеля, моста и 46 пешеходных переходов», — приводит слова Бочкарева пресс-служба столичного комплекса градостроительной политики и строительства.

Заммэра напомнил, что с 2011 года в Москве построили 1 121,3 км дорог — около 20% от существующей улично-дорожной сети. Кроме того, было возведено 331 искусственное транспортное сооружение и 274 внеуличных пешеходных перехода.

По словам Бочкарева, ключевым проектом на ближайшие годы станет Московский скоростной диаметр (МСД). Ожидается, что новая транспортная артерия столицы улучшит обслуживание 5 млн жителей в более чем 40 районах Москвы.

