Кравцов: В России запустят телефон доверия для школьников

В ходе II Всероссийского съезда родительских комитетов он отметил, что на линию можно будет обратиться по любым вопросам, в том числе рассказать о проблемах в конкретной школе.

«Мы обязательно будем разбираться в каждой конкретной ситуации», - заключил министр.

Ранее Кравцов заявил, что искусственного «выдавливания» из школ после 9-го класса быть не может, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».