Кравцов: В России запустят телефон доверия для школьников
Телефон доверия для школьников начнёт работать в России с 11 сентября. Как пишет RT, об этом сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов.
В ходе II Всероссийского съезда родительских комитетов он отметил, что на линию можно будет обратиться по любым вопросам, в том числе рассказать о проблемах в конкретной школе.
«Мы обязательно будем разбираться в каждой конкретной ситуации», - заключил министр.
Ранее Кравцов заявил, что искусственного «выдавливания» из школ после 9-го класса быть не может, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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