Кравцов: В России запустят телефон доверия для школьников

Телефон доверия для школьников начнёт работать в России с 11 сентября. Как пишет RT, об этом сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов.

Глава Минпросвещения рассказал о единой системе профориентации в школах

В ходе II Всероссийского съезда родительских комитетов он отметил, что на линию можно будет обратиться по любым вопросам, в том числе рассказать о проблемах в конкретной школе.

«Мы обязательно будем разбираться в каждой конкретной ситуации», - заключил министр.

Ранее Кравцов заявил, что искусственного «выдавливания» из школ после 9-го класса быть не может, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

Фото: t.me/minprosrf
ТЕГИ:ШкольникиШколыМинпросвет

Горячие новости

Все новости

партнеры