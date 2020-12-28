СМИ: ФАС нашла способ остановить рост цен на жильё

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ в рамках борьбы с повышением цен на жильё предложила ввести экспортные пошлины на стальную продукцию и сырьё для неё на ближайшие шесть месяцев. Об этом пишет РБК со ссылкой на письмо замглавы ФАС Андрея Цариковского Минпромторгу.

ФАС проводила проверку цен на арматуру, используемую в жилищном строительстве, по поручению вице-премьера Марата Хуснуллина в ответ на жалобы московских застройщиков. Антимонопольщики не выявили нарушения законодательства, выяснив, что рост цен связан с восстановлением спроса по мере развития ситуации с коронавирусом, а также с увеличением темпов строительства.

С середины ноября цены на арматуру выросли на 50%, из-за чего подорожало и жильё, утверждали московские застройщики. Однако источник РБК, к примеру, считает, что это не причина, а следствие роста цен на жильё: по его версии, квадратные метры дорожают на фоне увеличения спроса на них, вызванного отложенными потребностями и снижением ипотечных ставок.

Собеседник издания, близкий к одному из производителей стали, назвал идею экспортных пошлин искажающей конкурентный рынок. По его мнению, ФАС следовало бы предложить не только регулирование цен на арматуру, но и регулирование цен на жильё.

