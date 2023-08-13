Аренда квартир в крупных городах России подорожала на 5-7%
В августе 2023 года стоимость аренды жилья в крупных городах России подорожала на 5-7%. Об этом пишет «Коммерсант».
Средняя цена однокомнатной квартиры в 16 городах-миллионниках составила 23,7 тысячи рублей. За месяц стоимость увеличилась на 4.7%.
Сильнее всего аренда подорожала в Краснодаре - на 17%. Снять однокомнатную квартиру в столице Кубани можно в среднем за 26 тысяч рублей.
Причиной роста цен специалисты «Циан. Аналитики» назвали сезонный спрос и уменьшение предложения. Также оказало влияние возвращение россиян из-за рубежа.
Глава Минстроя Ирек Файзуллин ранее предрек рост цен на стройматериалы. Причиной он назвал падение курса национальной валюты, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru