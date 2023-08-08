Российским семьям могут компенсировать часть расходов на съем жилья

Как ожидается, поддержку от властей получат те, кто более трех лет состоит в официальном браке. Размер субсидии - 30 процентов. При этом ограничений по возрасту нет.

Компенсировать треть расходов за съемное жилье можно будет за счет возврата ранее оплаченного подоходного налога. Как считают эксперты, инициатива приведет к повышению рождаемости.

Ранее в ЦБ РФ заявили, что российский рынок ипотеки по итогам года обновит исторический максимум, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

