Андрей Бочкарёв: Стройки в Москве обеспечены необходимыми материалами

Строительная отрасль столицы независима от внешнего рынка более чем на 95%, заявил Бочкарёв. Зависимость от импорта в основном наблюдается в сегменте инженерного и технологического оснащения. Например, для систем вентиляции требуется импортозамещение ряда вентустановок, тепловых завес и другого оборудования.

В свою очередь руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Лёвкин добавил, что в Стройкомплексе Москвы работает над развитием импортозамещения.

Меры импортозамещения разрабатываются на всех уровнях власти для ключевых отраслей экономики, сообщает пресс-служба Стройкомлекса Москвы. В частности, концерн «Крост» возведет промышленный комплекс на 190 тысяч квадратных метров в Зеленограде. Это будет индустриальный парк с высокотехнологичными предприятиями, которые будут производить стройматериалы. Также на территории предполагается разместить научно-исследовательские лаборатории, инжиниринговый центр.

«Среди ближайших задач компании – нарастить мощность производства на 30-35% к концу текущего года для импортозамещения строительных материалов на российском рынке», – заявил генеральный директор концерна «Крост» Алексей Добашин.

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее подписал постановление о выделении московским предприятиям грантов на создание импортозамещающих производств.

В конце марта глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин сообщил, что в России наблюдается снижение стоимости стройматериалов.

