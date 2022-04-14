Андрей Бочкарёв: Стройки в Москве обеспечены необходимыми материалами
Строительные площадки в Москве полностью обеспечены основными материалами. В этом заверил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.
По его словам, сейчас строительная отрасль столицы практически полностью импортонезависима.
«Строительные площадки обеспечены основными материалами, в том числе бетоном, кирпичом, металлом, цементом, камнем отечественного производства. Также материалы поставляются из стран-партнеров с учетом установленных долгосрочных договорных отношений», – отметил заммэра.
Строительная отрасль столицы независима от внешнего рынка более чем на 95%, заявил Бочкарёв. Зависимость от импорта в основном наблюдается в сегменте инженерного и технологического оснащения. Например, для систем вентиляции требуется импортозамещение ряда вентустановок, тепловых завес и другого оборудования.
В свою очередь руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Лёвкин добавил, что в Стройкомплексе Москвы работает над развитием импортозамещения.
Меры импортозамещения разрабатываются на всех уровнях власти для ключевых отраслей экономики, сообщает пресс-служба Стройкомлекса Москвы. В частности, концерн «Крост» возведет промышленный комплекс на 190 тысяч квадратных метров в Зеленограде. Это будет индустриальный парк с высокотехнологичными предприятиями, которые будут производить стройматериалы. Также на территории предполагается разместить научно-исследовательские лаборатории, инжиниринговый центр.
«Среди ближайших задач компании – нарастить мощность производства на 30-35% к концу текущего года для импортозамещения строительных материалов на российском рынке», – заявил генеральный директор концерна «Крост» Алексей Добашин.
Мэр Москвы Сергей Собянин ранее подписал постановление о выделении московским предприятиям грантов на создание импортозамещающих производств.
В конце марта глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин сообщил, что в России наблюдается снижение стоимости стройматериалов.
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