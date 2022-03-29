Минстрой заявил о снижении цен на стройматериалы в России
В России наблюдается снижение стоимости стройматериалов. Об этом рассказал глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин.
Он отметил, что снижение цен зафиксировала информационная система Федерального научно-технического центра сертификации в строительстве. Министр подчеркнул, что в среднем цены сократились на 9%.
По словам Файзуллина, отмечается сокращение стоимости не только продукции из металла, но и других видов стройматериалов.
В конце 2020 года в России резко выросли цены на металл, а позже подорожали и другие строительные материалы.
Ранее президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявила, что в подорожании строительства в России виноваты пандемия, высокая девальвация рубля и сокращение иностранной рабочей силы.
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