Ефимов: В Зеленограде появятся высокотехнологичные производства стройматериалов

Москва предоставит инвестору земельный участок общей площадью около 36 га в Зеленограде для возведения индустриального парка. Там разместят высокотехнологичные предприятия по производству стройматериалов. Участок передадут застройщику без торгов в рамках масштабного инвестиционного проекта, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«В Москве продолжается реализация крупных инвестиционных проектов. Градостроительно-земельная комиссия города Москвы, возглавляемая мэром Сергеем Собяниным, приняла решение о предоставлении застройщику около 36 га земли в Зеленоградском административном округе под строительство индустриального парка. Планируется, что он вложит в проект 14,5 миллиарда рублей, а также создаст более 1,9 тысячи рабочих мест», – рассказал заместитель мэра.

По проекту инвестор ООО СЗ «ПСФ “Крост”» построит производственный комплекс с административными, демонстрационными и торговыми площадями. Там разместятся высокотехнологичные предприятия по производству стройматериалов, научно-исследовательские лаборатории, инжиниринговый центр, а также учебный центр и выставочная площадка для развития промышленно-строительной отрасли России.

«Это не первый масштабный инвестиционный проект, в рамках которого в городе наладят выпуск инновационных строительных материалов. Так, в Зеленограде возведут еще один промышленно-строительный комплекс, общая площадь которого составит 80 тысяч квадратных метров. Там появятся сразу несколько предприятий, где смогут работать 660 человек. Например, по выпуску внедорожных жилых кемперов, светопрозрачных конструкций из алюминиевого профиля, архитектурного бетона и кирпича», – добавил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

В рамках антикризисных мер поддержки инвесторы, которые возводят объекты нежилого назначения в столице, могут получить льготные кредиты. На эти цели город выделил Московскому Фонду поддержки промышленности и предпринимательства 10 миллиардов рублей. Аналогичную сумму Фонд получил на поддержку льготного кредитования промышленников.

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