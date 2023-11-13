Жене Ярослава Мудрого нарисовали лицо
Любитель археологии, создатель блога Ancient Europeans в социальной сети X, занимающийся цифровыми реконструкциями по древним черепам и погребальному инвентарю, восстановил лицо второй жены Ярослава Мудрого.
Реконструкцию лица Ингигерды сделали на основе сохранившихся костей черепа с помощью цифровых технологий.
Вместе с тем автор реконструкции признался, что цвет волос, глаз и кожи может не совпадать с оригиналом в связи с отсутствием необходимой информации.
Ингигерда - великая княгиня киевская, вторая супруга великого князя киевского Ярослава Мудрого. Она является матерью великих князей киевских Изяслава Ярославича, Святослава Ярославича и Всеволода Ярославича.
В Минздраве РФ ранее рассказали, что стало причиной смерти князей Владимира и Ярослава Мудрого. Как отметил главный внештатный специалист-онколог, генеральный директор «НМИЦ радиологии» ведомства Андрей Каприн, по его данным, они умерли от онкологических заболеваний, и об этом говорят летописи.
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