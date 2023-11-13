Жене Ярослава Мудрого нарисовали лицо

Любитель археологии, создатель блога Ancient Europeans в социальной сети X, занимающийся цифровыми реконструкциями по древним черепам и погребальному инвентарю, восстановил лицо второй жены Ярослава Мудрого.

Реконструкцию лица Ингигерды сделали на основе сохранившихся костей черепа с помощью цифровых технологий.

Вместе с тем автор реконструкции признался, что цвет волос, глаз и кожи может не совпадать с оригиналом в связи с отсутствием необходимой информации.