Жене Ярослава Мудрого нарисовали лицо

Любитель археологии, создатель блога Ancient Europeans в социальной сети X, занимающийся цифровыми реконструкциями по древним черепам и погребальному инвентарю, восстановил лицо второй жены Ярослава Мудрого.

Реконструкцию лица Ингигерды сделали на основе сохранившихся костей черепа с помощью цифровых технологий.

Вместе с тем автор реконструкции признался, что цвет волос, глаз и кожи может не совпадать с оригиналом в связи с отсутствием необходимой информации.

В Минздраве назвали причину смерти князей Владимира и Ярослава Мудрого

Ингигерда - великая княгиня киевская, вторая супруга великого князя киевского Ярослава Мудрого. Она является матерью великих князей киевских Изяслава Ярославича, Святослава Ярославича и Всеволода Ярославича.

В Минздраве РФ ранее рассказали, что стало причиной смерти князей Владимира и Ярослава Мудрого. Как отметил главный внештатный специалист-онколог, генеральный директор «НМИЦ радиологии» ведомства Андрей Каприн, по его данным, они умерли от онкологических заболеваний, и об этом говорят летописи.

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ФОТО: X.com / Ancient Europeans
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