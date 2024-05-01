Премьер Грузии назвал закон об иноагентах полезным для евроинтеграции
Принятие законопроекта об иностранных агентах ускорит интеграцию Грузии в Евросоюз, заявил на пресс-конференции премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе.
«Потому что если мы избежим даже мысленных революционных процессов, это только ускорит евроинтеграцию», - приводит слова политика ТАСС.
По словам Кобахидзе, правящая партия «Грузинская мечта - Демократическая Грузия» намерена принять проект закона во всех чтениях, несмотря на акции протеста.
Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала министра внутренних дел прекратить разгон протестующих в Тбилиси. Она назвала применение силы необоснованным и непропорциональным, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru