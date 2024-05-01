Премьер Грузии назвал закон об иноагентах полезным для евроинтеграции

«Потому что если мы избежим даже мысленных революционных процессов, это только ускорит евроинтеграцию», - приводит слова политика ТАСС.

По словам Кобахидзе, правящая партия «Грузинская мечта - Демократическая Грузия» намерена принять проект закона во всех чтениях, несмотря на акции протеста.

Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала министра внутренних дел прекратить разгон протестующих в Тбилиси. Она назвала применение силы необоснованным и непропорциональным, передает «Радиоточка НСН».

