В Минздраве назвали причину смерти князей Владимира и Ярослава Мудрого

В Минздраве РФ рассказали, что стало причиной смерти князей Владимира и Ярослава Мудрого. Как отметил главный внештатный специалист-онколог, генеральный директор «НМИЦ радиологии» ведомства Андрей Каприн, по его данным, они умерли от онкологических заболеваний, и об этом говорят летописи.

«Рак известен издревле, мы знаем, что от него ушли такие деятели России, как князь Владимир, креститель Руси, Ярослав Мудрый», — рассказал Каприн в беседе с РИА Новости.

Онколог рассказал, кто чаще болеет раком

В свою очередь, хирург-онколог Иван Карасев ранее рассказал, что в подавляющем большинстве случаев причиной развития онкологических заболеваний выступают хронические воспалительные процессы. Это происходит в 95% случаев рака, утверждает специалист. Он подчеркнул, что в ходе хронического воспаления клетки наслаиваются друг на друга, после чего происходит сбой в программе их функционирования и возникает злокачественная опухоль.

Карасев также назвал ещё один немаловажный фактор, способствующий росту риска развития ракового заболевания. Речь идёт о регулярном употреблении в пищу красного мяса, колбасы, копченостей и других обработанных продуктов.


Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ОнкологияКнязь ВладимирСмертьМинздрав
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры