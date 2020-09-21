В Минздраве назвали причину смерти князей Владимира и Ярослава Мудрого
В Минздраве РФ рассказали, что стало причиной смерти князей Владимира и Ярослава Мудрого. Как отметил главный внештатный специалист-онколог, генеральный директор «НМИЦ радиологии» ведомства Андрей Каприн, по его данным, они умерли от онкологических заболеваний, и об этом говорят летописи.
«Рак известен издревле, мы знаем, что от него ушли такие деятели России, как князь Владимир, креститель Руси, Ярослав Мудрый», — рассказал Каприн в беседе с РИА Новости.
В свою очередь, хирург-онколог Иван Карасев ранее рассказал, что в подавляющем большинстве случаев причиной развития онкологических заболеваний выступают хронические воспалительные процессы. Это происходит в 95% случаев рака, утверждает специалист. Он подчеркнул, что в ходе хронического воспаления клетки наслаиваются друг на друга, после чего происходит сбой в программе их функционирования и возникает злокачественная опухоль.
Карасев также назвал ещё один немаловажный фактор, способствующий росту риска развития ракового заболевания. Речь идёт о регулярном употреблении в пищу красного мяса, колбасы, копченостей и других обработанных продуктов.
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