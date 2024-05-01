На Урале осквернили памятник на могиле группы Дятлова
1 мая 202418:23
Полиция начала проверку по факту осквернения памятника на могиле погибшей туристической группы Игоря Дятлова, пишет ТАСС со ссылкой на управление МВД по Екатеринбургу.
Неизвестные нарисовали на могиле дятловцев нацистскую свастику и неприличные рисунки. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают причастных к инциденту лиц.
Группа Дятлова погибла 2 февраля 1959 года на Северном Урале при загадочных обстоятельствах.
Ранее от коронавируса в возрасте 74 лет умер глава фонда памяти группы Дятлова Юрий Кунцевич, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru