На Урале осквернили памятник на могиле группы Дятлова

Полиция начала проверку по факту осквернения памятника на могиле погибшей туристической группы Игоря Дятлова, пишет ТАСС со ссылкой на управление МВД по Екатеринбургу.

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Неизвестные нарисовали на могиле дятловцев нацистскую свастику и неприличные рисунки. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают причастных к инциденту лиц.

Группа Дятлова погибла 2 февраля 1959 года на Северном Урале при загадочных обстоятельствах.

Ранее от коронавируса в возрасте 74 лет умер глава фонда памяти группы Дятлова Юрий Кунцевич, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Перевал Дятлова. ФОТО: Википедия
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