Рогов: над запорожским селом Работино поднят российский флаг

Российские военные подняли национальный флаг над селом Работино в Запорожской области, сообщил РИА Новости сопредседатель координационного совета Общественной палаты по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

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По его словам, в населенном пункте остались точечные очаги сопротивления украинских войск. Российские силы дошли до северных окраин Работино и подняли национальный флаг, подчеркнул Рогов.

Он уточнил, что основные силы украинской армии оставили село и отошли на заранее подготовленные позиции.

Вооруженные силы России 29 апреля освободили населенный пункт Семеновка в Донецкой республике. Украинская сторона потеряла около 370 человек убитыми и ранеными, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Дмитрий Ягодкин
ТЕГИ:ВСУРоссийская АрмияЗапорожье

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