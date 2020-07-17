Анонсирован старт морских изысканий проекта Arctic Connect

Совместные морские исследования в рамках реализации проекта по прокладке подводной волоконно-оптической линии связи из Европы в Азию проведут группа МегаФон и АО «Росгеология». Экспедиция начнется 5 августа в Мурманске, он продлится три месяца.

Научно-исследовательское судно Росгеологии «Профессор Логачев» пройдет самые сложные с точки зрения ледовой обстановки участки трассы в Баренцевом, Карском, Лаптевых, Восточно-Сибирском и Чукотском морях. Предполагается, что в этом году будет исследован участок в 6,5 километров.

«Мы начинаем экспедицию в благоприятный с точки зрения ледовой обстановки год, - заявил генеральный директор МегаФона Геворк Вермишян. - В 2020 году мы проведем предварительное исследование рельефа дна и определим безопасные маршруты трассы в арктических морях”.

По словам Вермишяна, очередная часть изысканий запланирована на следующий год. Она включит детальное изучение инженерных условий прокладки подводного кабеля, в том числе исследование пород дна. Аналогичные работы запланированы и на отрезках линии связи за пределами российских вод.

Морские исследования должны стать первым этапом реализации проекта, они необходимы для определения оптимального маршрута прокладки линии связи вдоль Арктической зоны России, а также выбора мест строительства отводов на прибрежную территорию.

Генеральный директор, председатель правления Росгеологии Сергей Горьков заявил, что у компании накопился огромный опыт проведения морской геологоразведки и инженерных изысканий в Арктике и на Дальнем Востоке. Сейчас он будут востребован при реализации этого “грандиозного коммуникационного проекта”.

“Компания оперирует самым большим в России флотом научно-исследовательских судов, оснащенных современным оборудованием, в том числе многофункциональными подводными аппаратами собственной разработки, которые доказали свою эффективность при исследовании дна Мирового океана. Уверен, мы с честью выполним поставленную задачу», — сказал Горьков.

Проект Arctic Connect соединит волоконно-оптической линией связи континенты, на которых проживает 85 процентов населения Земли. Она обеспечит пользователям беспрецедентно короткое время передачи сигнала с минимальным уровнем задержки. Отводы, построенные от основной линии, позволят обеспечить связью потребителей Арктики и Дальнего Востока. Запуск линии связи с пропускной способностью 200 Тбит/с поможет справиться с растущими объемами мирового трафика.

