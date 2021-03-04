Завершен первый этап доклинических исследований вакцины от COVID «Мир-19»

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) завершило первый этап доклинических исследований своей вакцины от COVID-19 «Мир-19». Об этом сообщает портал стопкоронавирус.рф.

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Отмечается, что агентство закончило испытания препарата на специфическую иммуногенность, активацию гуморального и Т-клеточного иммунитета, первичную безопасность.

Кроме того, ФМБА завершило исследование вакцины «по характеризации рекомбинантных антигенов относительно связывания с природными рецепторами и вируснейтрализующей активности антител, индуцированных данными антигенами, созданных прототипов вакцин на основе рекомбинантных белков».

Ранее глава агентства Вероника Скворцова сообщала, что доклинические испытания вакцины «Мир-19» планируется завершить в первом квартале 2021 года, а уже в июле начнутся клинические испытания препарата.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Песня
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