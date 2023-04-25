«Заместим импорт»: Разработчики софта высоко оценили отечественные операционки

Ранее стало известно, что правительство может обязать ритейлеров предустанавливать российскую операционную систему на все ноутбуки и компьютеры, поставляющиеся в Россию. Соответствующий документ готовит Минцифры, сообщило издание «Коммерсантъ». Разработчики операционных систем считают, что это позволит избежать проблем с безопасностью поставляемых по параллельному импорту устройств на Windows, которые не получают обновления. Михайлов заявил, что в России нет сложностей с операционными системами для ноутбуков и компьютеров.

«В случае с компьютерами и ноутбуками можно выбирать при загрузке, какую операционную систему поставить. Нам есть чем заместить импорт. Практически все наши операционные системы построены на ядре Linux, а он встает практически на любое “железо”. Однако отмечу, что в России чувствуется нехватка мобильных ОС», — сказал Михайлов.

Собеседник НСН также назвал самые распространенные российские ОС.

«Это Astra Linux, ALT Linux и РЕД ОС. Насколько они сложнее в использовании, чем Windows и Mac, — на мой взгляд, дело привычки», — отметил эксперт.

Вместе с тем он указал на существенную проблему отечественных операционных систем.

«Не под все российские операционные системы приспособлены ряд приложений, хотя постепенно этот вопрос удается решать. Это касается узкоспециальных приложений — например, графических редакторов типа Photoshop или приложений, касающихся работы с мультимедиа. В то же время, например, с пакетом Office проблем нет. Пожалуй, это единственное, в чем мы уступаем зарубежным информационным системам. Что же касается вопросов безопасности, безусловно, следует использовать отечественные информационные системы», — добавил собеседник НСН.

В заключение Михайлов отметил, что операционная система как таковая не несет ценности для пользователя. Важны именно программы, которые работают на этой ОС.

Ранее гендиректор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин заявил, что разработка российскими компаниями новой мобильной операционной системы на базе Android не будет экономически выгодной, так как не затронет иностранные гаджеты. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

