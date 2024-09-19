Захарова: Россия должна создавать свои модели ИИ, чтобы противостоять Западу
России необходимо нарастить усилия по созданию собственных моделей искусственного интеллекта (ИИ), чтобы противостоять разрушительному влиянию Запада, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ее слова приводят РИА Новости.
По словам Захаровой, для создания западных моделей ИИ применяются «массивы идеологически заряженных данных».
Таким образом, если в России будут продолжать пользоваться IT-сервисами и решениями с такой идеологической прослойкой, то граждане станы будут поддаваться влиянию и «мутировать» в том же направлении.
Ранее Захарова заявила, что обвинения со стороны США в адрес российских СМИ являются нападением на свободу слова, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Суд приговорил гражданина Украины к 13 годам колонии за шпионаж
- СМИ: Каждому из участников захвата офисов Wildberries пообещали до 100 тысяч рублей
- Балицкий: Запорожскую область за сезон посетили 100 тысяч туристов
- В Калужской области ввели штрафы за фото и видео беспилотников
- Миранчук забил дебютный гол в MLS в матче против Месси
- Экс-премьер Чечни предложил запретить изучение теории Дарвина
- Вышедший из берегов Дунай затопил набережные Будапешта
- Захарова: Россия должна создавать свои модели ИИ, чтобы противостоять Западу
- Кабмин направит более 900 млн рублей на помощь аграриям после заморозков
- СМИ: Американцы считают, что Трамп справится с конфликтом на Украине лучше Харрис
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru