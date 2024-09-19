Захарова: Россия должна создавать свои модели ИИ, чтобы противостоять Западу

России необходимо нарастить усилия по созданию собственных моделей искусственного интеллекта (ИИ), чтобы противостоять разрушительному влиянию Запада, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ее слова приводят РИА Новости.

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По словам Захаровой, для создания западных моделей ИИ применяются «массивы идеологически заряженных данных».

Таким образом, если в России будут продолжать пользоваться IT-сервисами и решениями с такой идеологической прослойкой, то граждане станы будут поддаваться влиянию и «мутировать» в том же направлении.

Ранее Захарова заявила, что обвинения со стороны США в адрес российских СМИ являются нападением на свободу слова, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Софья Сандурская
ТЕГИ:Искусственный ИнтеллектТехнологииМария Захарова

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