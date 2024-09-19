Захарова: Россия должна создавать свои модели ИИ, чтобы противостоять Западу

По словам Захаровой, для создания западных моделей ИИ применяются «массивы идеологически заряженных данных».

Таким образом, если в России будут продолжать пользоваться IT-сервисами и решениями с такой идеологической прослойкой, то граждане станы будут поддаваться влиянию и «мутировать» в том же направлении.

Ранее Захарова заявила, что обвинения со стороны США в адрес российских СМИ являются нападением на свободу слова, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

