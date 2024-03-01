«Рост обращений в 20 раз»: Как «спасти» Xiaomi после вредоносного обновления

Ранее владельцы смартфонов Xiaomi, Poco и Redmi в России и в мире пожаловались на масштабный сбой. Отмечается, что проблема возникла после обновления операционных систем MIUI 14 и HyperOS, а также системного компонента SystemUI. Данная неисправность возникла даже на тех смартфонах, которым обновление не предназначалось.

«Мы действительно отмечаем рост числа запросов, связанных с обновлением операционных систем HyperOS и MIUI 14 устройств Xiaomi. За последние сутки их число увеличилось в 20 раз», - заявила собеседница НСН.

Шипкова рекомендовала россиянам, столкнувшимся с подобными проблемами, обращаться в сервисные центры и не пытаться «починить» смартфон самостоятельно.

«Устранение проблемы возможно только с помощью сброса настроек. В большинстве случаев необходимо выполнить жесткую перезагрузку устройства, сбросить настройки до заводских или обновить ОС через ПК. Однако в 70% случаев эти действия приведут к потере данных. Для минимизации рисков мы рекомендуем выполнять подобные операции в сервисных центрах, а во избежание подобных ситуаций в дальнейшем отключить автоматические обновления в магазине приложений», - заключила эксперт.

Ранее на устройствах Apple по всему миру произошел глобальный технический сбой, владельцы iPhone и iPad заявляли о безуспешных попытках запустить некоторые приложения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

