Пользователи смартфонов Xiaomi по всему миру пожаловались на масштабный сбой

Отмечается, что проблема возникла после обновления операционных систем MIUI 14 и HyperOS, а также системного компонента SystemUI. Данная неисправность возникла даже на тех смартфонах, которым обновление не предназначалось.

В техподдержке Xiaomi указали, что пользователям следует попытаться перезагрузить устройство, отключить автоматическое обновление, а в крайнем случае - сбросить гаджет до заводских настроек. Также в компании заявили, что работают над решением проблемы.

Ранее на устройствах Apple по всему миру произошел глобальный технический сбой, владельцы iPhone и iPad заявляли о безуспешных попытках запустить некоторые приложения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

