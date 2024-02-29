Пользователи смартфонов Xiaomi по всему миру пожаловались на масштабный сбой

Владельцы смартфонов Xiaomi, Poco и Redmi в России и в мире заявили о цикличной перезагрузке операционной системы, сообщает ТАСС.

Падение Telegram случилось из-за проверки и перенастройки шлюзов РКН

Отмечается, что проблема возникла после обновления операционных систем MIUI 14 и HyperOS, а также системного компонента SystemUI. Данная неисправность возникла даже на тех смартфонах, которым обновление не предназначалось.

В техподдержке Xiaomi указали, что пользователям следует попытаться перезагрузить устройство, отключить автоматическое обновление, а в крайнем случае - сбросить гаджет до заводских настроек. Также в компании заявили, что работают над решением проблемы.

Ранее на устройствах Apple по всему миру произошел глобальный технический сбой, владельцы iPhone и iPad заявляли о безуспешных попытках запустить некоторые приложения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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