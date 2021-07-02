За рубежом могут наладить производство вакцины «ЭпиВакКорона-Н»
Центр «Вектор» готов передать технологию производства своей новой вакцины «ЭпиВакКорона-Н» иностранным партнерам, пишет «Российская Газета».
«Мы готовы передать технологию производства новой вакцины не только потенциальным индустриальным партнерам в России, но и зарубежным коллегам», — заявили в научном центре.
О потенциальной возможности производства препарата за пределами России также сообщил Роспотребнадзор.
Ранее стало известно о том, что «Вектор» подал документы на регистрацию вакцины «ЭпиВакКорона-Н».
Речь идет о вакцине для профилактики коронавируса.
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