За рубежом могут наладить производство вакцины «ЭпиВакКорона-Н»

«Мы готовы передать технологию производства новой вакцины не только потенциальным индустриальным партнерам в России, но и зарубежным коллегам», — заявили в научном центре.

О потенциальной возможности производства препарата за пределами России также сообщил Роспотребнадзор.

Ранее стало известно о том, что «Вектор» подал документы на регистрацию вакцины «ЭпиВакКорона-Н».

Речь идет о вакцине для профилактики коронавируса.

