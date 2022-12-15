В отрасли связали утечку данных с уехавшими из России IT-специалистами

Ранее председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас отреагировал в своем Telegram-канале на отказ Минцифры запретить удаленную работу для IT-специалистов, уехавших из России. Сенатор заявил, что нужно поинтересоваться у ведомства, планируется ли введение уголовной ответственности за утечки персональных данных россиян, ставшие едва ли не нормой. Геллер разделил опасения Клишаса относительно рассекречивания личных данных.

«Безусловно, утечки персональных данных наших соотечественников могут быть связаны с деятельностью покинувших страну IT-специалистов. Мы до сих пор не увидели итоги расследований, к тому же, неизвестно, проводились ли они вообще. Беспокойства добавляет и то, что инциденты появились после начала спецоперации в феврале 2022 года. Поэтому во многом я на стороне Клишаса и из морально-этических, и из всех остальных соображений», — сказал Геллер.

Собеседник НСН объяснил возможные мотивы действий виновных в утечках данных.

«Айтишники — обычные люди с порой полярными взглядами. Мы с февраля открыли ящик Пандоры, где увидели рекламу, навязываемую зарубежными корпорациями, молодых начинающих хакеров, атаковавших россиян благодаря ставшему доступным инструментарию. Вот и программисты, разработчики, исходя из собственных политических мотивов, влезают в эту игру и, возможно, предоставляют доступ к персональным данным россиян», — отметил разработчик Kremlin.ru.

В заключение Геллер заявил о необходимости ужесточить наказание за рассекречивание персональных данных.

«Сейчас наказание за это преступление, если не ошибаюсь, составляет 30 тысяч рублей. Оно абсолютно не соответствует тому ущербу, который наносится потерпевшим. Люди потом страдают от действий мошенников, неких социальных махинаций. Необходимо менять эту парадигму. Штрафы должны начисляться в процентах от выручки компании, как это принято во многих странах. Тогда, полагаю, ситуация изменится», — подытожил он.

Ранее глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что ведомство предложило ввести оборотные штрафы для компаний за утечку персональных данных в размере до 3% оборота компании.

